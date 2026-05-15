В Киеве раздаются взрывы, столицу атакуют дроны
Утром 15 мая в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Группа БПЛА движется с севера Киевской области на столицу. Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Что известно
КГВА призвала киевлян немедленно направляться в укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Группа вражеских дронов зафиксирована на севере Киевщины - курсом на столицу.
Городской голова Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе Киева.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал удар, состоявшийся минувшей ночью, одним из самых мощных с начала полномасштабной войны. По его словам, россияне задействовали практически все виды имеющегося воздушного вооружения.
Министерство обороны России цинично объяснило длительный комбинированный обстрел Украины как якобы "удар возмездия".