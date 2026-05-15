ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве раздаются взрывы, столицу атакуют дроны

06:33 15.05.2026 Пт
1 мин
Киевлян просят немедленно пройти в укрытие
aimg Екатерина Коваль
В Киеве раздаются взрывы, столицу атакуют дроны Фото: город атакуют дроны типа "Шахед" (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Утром 15 мая в Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Группа БПЛА движется с севера Киевской области на столицу. Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Читайте также: Количество погибших в результате удара по Киеву возросло до 24, поиски продолжаются

Что известно

Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в городе.

КГВА призвала киевлян немедленно направляться в укрытия и оставаться там до завершения тревоги. Группа вражеских дронов зафиксирована на севере Киевщины - курсом на столицу.

Городской голова Кличко сообщил о работе сил ПВО в Оболонском районе Киева.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал удар, состоявшийся минувшей ночью, одним из самых мощных с начала полномасштабной войны. По его словам, россияне задействовали практически все виды имеющегося воздушного вооружения.

Министерство обороны России цинично объяснило длительный комбинированный обстрел Украины как якобы "удар возмездия".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Киевский городской совет Дрони Воздушные силы Украины
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес