ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Какой вклад в гарантии безопасности для Украины может сделать Германия: у Мерца дали ответ

Германия, Вторник 19 августа 2025 23:10
UA EN RU
Какой вклад в гарантии безопасности для Украины может сделать Германия: у Мерца дали ответ Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Германия сделает вклад в предоставление гарантий безопасности, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Но его размер будет зависеть от целого ряда факторов, в частности от США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

По словам Писториуса, размер взноса Германии в послевоенные гарантии безопасности Украины все еще не определен. При этом нужно учесть много нюансов, в том числе вклад США и готовность России пойти на мир.

"Мы учитываем, во-первых, ход переговоров, во-вторых, возможный вклад Соединенных Штатов, и в-третьих, координацию с нашими ближайшими партнерами... а также готовность России достичь мирного решения", - сказал он.

Отметим, относительно вклада со стороны Соединенных Штатов, то Белый дом не исключает, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. В администрации президента США назвали это "вариантом и возможностью".

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон примет участие в гарантиях безопасности, но главную роль сыграют страны Европы. Но он исключил возможность отправки американских войск в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций. А президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Вашингтоне 18 августа сказал, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гарантии безопасности
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме