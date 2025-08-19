ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Який внесок в гарантії безпеки для України може зробити Німеччина: у Мерца дали відповідь

Німеччина, Вівторок 19 серпня 2025 23:10
UA EN RU
Який внесок в гарантії безпеки для України може зробити Німеччина: у Мерца дали відповідь Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Німеччина зробить внесок у надання гарантій безпеки, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Але його розмір буде залежати від цілої низки факторів, зокрема від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

За словами Пісторіуса, розмір внеску Німеччини у післявоєнні гарантії безпеки Україні все ще не визначено. При цьому потрібно врахувати багато нюансів, в тому числі внесок США та готовність Росії піти на мир.

"Ми враховуємо, по-перше, хід переговорів, по-друге, можливий внесок Сполучених Штатів, і по-третє, координацію з нашими найближчими партнерами... а також готовність Росії досягти мирного рішення", - сказав він.

Зазначимо, щодо внеску з боку Сполучених Штатів, то Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".

Президент США Дональд Трамп наголошував, що Вашингтон візьме участь у гарантіях безпеки, але головну роль зіграють країни Європи. Але він виключив можливість відправки американських військ в Україну.

Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій. А президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня сказав, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гарантії безпеки
Новини
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
У Києві на фоні атаки ''Шахедів'' пролунали вибухи
Аналітика
Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Щоб Путін знову не напав. Які гарантії безпеки США та Європа обіцяють Україні