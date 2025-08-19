Який внесок в гарантії безпеки для України може зробити Німеччина: у Мерца дали відповідь
Німеччина зробить внесок у надання гарантій безпеки, заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Але його розмір буде залежати від цілої низки факторів, зокрема від США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.
За словами Пісторіуса, розмір внеску Німеччини у післявоєнні гарантії безпеки Україні все ще не визначено. При цьому потрібно врахувати багато нюансів, в тому числі внесок США та готовність Росії піти на мир.
"Ми враховуємо, по-перше, хід переговорів, по-друге, можливий внесок Сполучених Штатів, і по-третє, координацію з нашими найближчими партнерами... а також готовність Росії досягти мирного рішення", - сказав він.
Зазначимо, щодо внеску з боку Сполучених Штатів, то Білий дім не виключає, що США можуть надати Україні підтримку з повітря в рамках гарантій безпеки. В адміністрації президента США назвали це "варіантом і можливістю".
Президент США Дональд Трамп наголошував, що Вашингтон візьме участь у гарантіях безпеки, але головну роль зіграють країни Європи. Але він виключив можливість відправки американських військ в Україну.
Натомість "коаліція рішучих" оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій. А президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Вашингтоні 18 серпня сказав, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів.