Китай может остановить войну в Украине одним звонком, - Уитакер

Суббота 14 февраля 2026 05:15
Китай может остановить войну в Украине одним звонком, - Уитакер Фото: Мэтью Уитакер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай оказывает решающую поддержку российской агрессии в Украине. Он считает, что Пекин мог бы положить конец войне одним телефонным звонком в Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Китай мог бы позвонить Владимиру Путину и положить конец этой войне завтра же, а также прекратить продажу ему технологий двойного назначения", - сказал Уитакер во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что Пекин мог бы прекратить закупку российской нефти и газа, подчеркнув, что данная война "полностью поддерживается Китаем".

Сотрудничество Китая и РФ

Bloomberg отмечает, что с начала полномасштабной войны Пекин и Москва еще больше укрепили партнерские отношения. В частности, Россия зависит от Китая в поставках критически важных деталях и компонентов для дронов и другой военной техники.

Также Китай вновь стал крупнейшим покупателем российской сырой нефти, несмотря на усиление международного давления на критически важную для Москвы торговлю нефтью.

Согласно данным отслеживания, в январе в китайских портах было отгружено 1,65 млн баррелей нефти в день. Это самый высокий показатель с марта 2024 года и второй по величине месячный объем с момента вторжения РФ в Украину в 2022 году.

В то же время, Пекин неоднократно заявлял о своем желании сыграть "конструктивную" роль в урегулировании кризиса.

По словам как главы МИД Украины Андрея Сибиги, так и Пекина, министр иностранных дел Китая Ван И они встретилися на этой неделе с Сибигой в Мюнхене, где Китай и предложил нашей стране гуманитарную помощь в связи с российскими ударами по энергетике.

