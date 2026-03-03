В Китае ответили Зеленскому на слова о "невовлеченности" к миру
Китай заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает за мирные переговоры и якобы прилагает усилия для остановки войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
"С самого начала "украинского кризиса" Китай стремится способствовать мирным переговорам, и усилия Китая по прекращению боевых действий очевидны для всех стран", - сказала она.
Так Пекин отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии вовлеченности Китая в усилия по прекращению войны.
Кроме того, Мао Нин напомнила о позиции китайского лидера Си Цзиньпина по урегулированию войны. По ее словам, его четыре принципа предусматривают "уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств", соблюдение Устава ООН, учет беспокойств по безопасности стран и поддержку мирного урегулирования.
"Это всегда была позиция Китая", - подчеркнула она.
Что предшествовало
В понедельник, 2 марта, Зеленский заявил, что Украине важно привлечь Китай к прекращению войны, поскольку от него зависят поставки в РФ оружия и компонентов двойного назначения.
"Я думаю, что это в их силах. В любом случае, по поставкам некоторых видов оружия, двойного использования вещей и так далее - на все это может влиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока их вовлеченности мы не видим", - говорится в заявлении президента Украины.
Китай помогает РФ
Напомним, недавно экс-глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что именно Пекин обеспечил Москве существенную поддержку во время войны. По его словам, РФ продолжают войну во многом благодаря Китаю.
Кроме того, аналитики ISW сообщили недавно, что Китай помогает России наращивать производство дронов, которые Москва использует для ударов по Украине.
Стоит отметить, что в декабре прошлого года Владимир Зеленский заявил, что Пекин не заинтересован в завершении войны России против Украины.