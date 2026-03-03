В Китае ответили Зеленскому на слова о "невовлеченности" к миру

Китай заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выступает за мирные переговоры и якобы прилагает усилия для остановки войны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила спикер МИД КНР Мао Нин.

"С самого начала "украинского кризиса" Китай стремится способствовать мирным переговорам, и усилия Китая по прекращению боевых действий очевидны для всех стран", - сказала она.

Так Пекин отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии вовлеченности Китая в усилия по прекращению войны.

Кроме того, Мао Нин напомнила о позиции китайского лидера Си Цзиньпина по урегулированию войны. По ее словам, его четыре принципа предусматривают "уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств", соблюдение Устава ООН, учет беспокойств по безопасности стран и поддержку мирного урегулирования.

"Это всегда была позиция Китая", - подчеркнула она.

Что предшествовало

В понедельник, 2 марта, Зеленский заявил, что Украине важно привлечь Китай к прекращению войны, поскольку от него зависят поставки в РФ оружия и компонентов двойного назначения.

"Я думаю, что это в их силах. В любом случае, по поставкам некоторых видов оружия, двойного использования вещей и так далее - на все это может влиять лидер Китая. Для нас их участие было бы точно неплохим. Пока их вовлеченности мы не видим", - говорится в заявлении президента Украины.