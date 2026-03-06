"Ослабить Москву в Украине": США попросят Китай сократить закупки российской нефти, - WSJ

Соединенные Штаты Америки намерены попросить Китай сократить закупки нефти у России, и покупать ее больше у США. Согласие в том числе может ослабить позиции РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание пишет, что в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Китай, глава Минфина Скотт Бессент уже рассматривает вопросы, которые стоит включить в повестку дня.

Одной из тем может стать сокращение закупок российской нефти. По словам источников, Бессент уже рассказал об усилиях по убеждению Китая покупать вместо этого нефтегазовую продукцию США.

Также WSJ уточняет, что министр рассматривает возможность поднять вопрос энергетики на встрече со своим китайской коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, которая должна пойти в Париже в середине марта.

На этой встрече они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином, который на данный момент запланирован на начало апреля.

Сокращение закупок российской нефти стало бы серьезным испытанием для КНР, которая получает нефть от РФ со значительной скидкой.

"Американская нефть стала бы намного дороже, а отказ от поставок российской подорвал бы отношения Пекина с Кремлем и ослабил бы позиции Москвы в войне в Украине", - подчеркнуло СМИ.

Кроме того, Бессент рассматривает возможность обратиться к Китаю с просьбой сократить закупки иранской нефти.

WSJ пояснило, что хотя большая часть поставок иранской нефти пока приостановлена после ударов США и Израиля, но Вашингтон хочет, чтобы Пекин снизил свою долгосрочную зависимость от иранской нефти, если поставки возобновятся.

Что еще известно

Ожидается, что Си Цзиньпин выдвинет собственное важное требование на встрече с Трампом. Потенциально он может оказывать давление на лидера США, чтобы тот занял более активную позицию США в отношении независимости Тайваня. То есть, КНР может стремиться подорвать доверие к самоуправляющей демократии, которую рассматривает как часть своей территории.

Источники добавили, что Бессент на частных встречах также сказал, что Вашингтон добивается расширения закупок Китаем американкой сои и самолетов Boeing.

Еще одно ослабление, которого добиваются США - это ослабление экспортного контроля Пекина в отношении редкоземельных элементов, которые нужны для производства целого ряда электронных устройств.