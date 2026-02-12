Война РФ держится на помощи этого государства — заявление разведки

Российская Федерация смогла продолжать полномасштабную войну против Украины во многом благодаря масштабной поддержке со стороны конкретного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Clash Report .

Несмотря на публичные заявления о помощи других стран, именно ресурс Китая, по оценке западных экспертов, стал определяющим фактором для Кремля.

Бывший руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что именно Пекин обеспечил Москве наиболее существенную поддержку в ходе войны.

По его словам, вклад Китая значительно превышает помощь со стороны Ирана или Северной Кореи, хотя именно эти страны чаще упоминаются в медиа из-за поставок вооружения и личного состава.

"Я абсолютно уверен, что Путин бы уже проиграл, если бы не поддержка Китая, которую он получил. Так что в заголовки газет часто попадает то, что северокорейцы предоставили ему примерно 12 тыс. военнослужащих для битвы под Курском, или о том, что иранцы предоставили ему технологию беспилотников", — заявил Ричард Мур.

Потери российской армии

Экс-глава MI6 также обратил внимание на масштабы утрат армии РФ. По его оценке, к концу 2025 года уровень потерь достиг исторического пика, который сложно компенсировать даже при активной мобилизации.

В частности, в декабре 2025 года, по его данным, погибло около 30 000 российских военных.

"Это столько же, сколько они потеряли за десятилетнюю кампанию в Афганистане. Потери ужасающие, и даже россиянам будет трудно компенсировать этот уровень потерь", — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что при всем внимании к поставкам из Ирана и участию северокорейских военных, именно поддержка Китая остается системообразующим элементом, который позволяет Москве продолжать агрессию против Украины.