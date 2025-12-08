ua en ru
Пекин не хочет поражения РФ: Зеленский рассказал, как Китай затягивает войну против Украины

Украина, Понедельник 08 декабря 2025 21:24
UA EN RU
Пекин не хочет поражения РФ: Зеленский рассказал, как Китай затягивает войну против Украины Фото: лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Китай имеет существенное влияние на российского диктатора Владимира Путина и не заинтересован в завершении войны против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Пекин рассматривает РФ как важного партнера в глобальном противостоянии с Соединенными Штатами.

"Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Это два полюса, которые видят друг друга - две великие державы и большое противостояние", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Пекину не выгодна слабая или побежденная Россия, ведь это ослабило бы баланс сил в глобальной конкуренции между Китаем и США.

"Сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ", - заявил глава государства

Отношения РФ и Китая

Китай официально декларирует нейтралитет в войне России против Украины, однако на практике сохраняет тесные связи с Москвой.

В августе лидер КНР Си Цзиньпин заявил о намерении совместно с Россией пересмотреть действующий международный порядок.

Параллельно медиа сообщали, что отдельные китайские компании поставляют в Россию товары двойного назначения, которые могут быть использованы для изготовления военной продукции.

Китай также стал одним из ключевых поставщиков для российских вооруженных сил, и появляются предположения о возможной передаче летального оружия.

По данным Reuters, китайские авиадвигатели якобы доставляют в РФ скрыто - маскируют их под "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные санкции.

Владимир Зеленский Китай Война в Украине
