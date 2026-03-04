Китай требует прекратить огонь: спецпосланник Пекина едет на Ближний Восток
Китай направит специального посланника на Ближний Восток для посредничества в конфликте между США, Израилем и Ираном, чтобы остановить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Детали инициативы Пекина
Во время разговора со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин готов играть конструктивную роль в мирном урегулировании.
"Китай направит специального посланника по вопросам Ближнего Востока в страны региона для посредничества", - отметил Ван И.
Сейчас китайская сторона не разглашает имя дипломата и точный перечень стран, которые он планирует посетить. Пекин призывает стороны отказаться от силовых методов.
"Китай решительно призывает все стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности", - добавил министр.
Позиция Китая в отношении конфликта
Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет Ирана и одновременно требует от Соединенных Штатов и Израиля прекратить наносить удары.
По словам министра, Пекин всегда выступает "силой мира" в подобных противостояниях.
Позиция Китая относительно эскалации на Ближнем Востоке
Напомним, официальный Пекин уже неоднократно выражал обеспокоенность из-за ситуации в регионе. Ранее власти КНР назвали неприемлемыми удары Израиля по территории Ирана, призвав к немедленному прекращению огня.
Впоследствии риторика Пекина несколько изменилась - в Китае сделали новое заявление, акцентируя на необходимости соблюдения международного права всеми сторонами процесса.
Кроме того, на фоне угрозы масштабной войны появилась информация о возможной блокировке Ормузского пролива, что может критически повлиять на мировые поставки нефти.
Также Пекин резко ответил на угрозы президента США Дональда Трампа о наказании стран, которые поддерживают экономические связи с Тегераном, подчеркнув недопустимость односторонних санкций.