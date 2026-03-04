Китай требует прекратить огонь: спецпосланник Пекина едет на Ближний Восток

Китай направит специального посланника на Ближний Восток для посредничества в конфликте между США, Израилем и Ираном, чтобы остановить дальнейшую эскалацию напряженности в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Детали инициативы Пекина

Во время разговора со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бин Фарханом глава МИД Китая подчеркнул, что Пекин готов играть конструктивную роль в мирном урегулировании.

"Китай направит специального посланника по вопросам Ближнего Востока в страны региона для посредничества", - отметил Ван И.

Сейчас китайская сторона не разглашает имя дипломата и точный перечень стран, которые он планирует посетить. Пекин призывает стороны отказаться от силовых методов.

"Китай решительно призывает все стороны как можно скорее вернуться к диалогу и переговорам и предотвратить дальнейшую эскалацию напряженности", - добавил министр.

Позиция Китая в отношении конфликта

Ван И подчеркнул, что Китай поддерживает суверенитет Ирана и одновременно требует от Соединенных Штатов и Израиля прекратить наносить удары.

По словам министра, Пекин всегда выступает "силой мира" в подобных противостояниях.