Из-за провокаций КНДР: Южная Корея объявила об эвакуации жителей острова

Южная Корея объявила эвакуацию с острова Енпхендо. На нем проживает более двух тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News .

Представители местной администрации сообщили, что готовится провокация со стороны КНДР. Остров находится на морской границе Северной и Южной Кореи.

"Мы получили сообщение от военных о ситуации, связанной с провокацией со стороны Северной Кореи, после чего объявили об эвакуации", - заявил представитель местной администрации.

КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов с западного побережья в сторону островов Южной Кореи. В результате "провокации" КНДР гражданские и военные Южной Кореи не пострадали, сообщает источник.

Снаряды упали к северу от северной разграничительной линии, которую Южная Корея считает фактической морской границей. Агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных также указало, что они принимают ответные меры.

Остров Енпхендо

Остров Енпхендо - это группа южнокорейских островов в Жёлтом море, расположенных примерно в 100 км к северо-западу от Сеула. Самый крупный из них, Большой Енпхёндо, имеет площадь 7,01 квадратных километров и население 1300 человек.

Острова Енпхендо имеют важное стратегическое значение, поскольку расположены недалеко от северокорейского побережья. В 2010 году остров Енпхендо подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Северной Кореи. В результате обстрела погибли два южнокорейских морских пехотинца и двое гражданских лиц. Этот инцидент стал крупнейшим военным инцидентом на границе двух Корей за последние 50 лет.