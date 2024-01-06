КНДР вторые сутки обстреливает буферную зону возле Южной Кореи
КНДР выпустила около 60 артиллерийских снарядов в воду у южнокорейской группы островов Эпхендо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
Все снаряды упали в морской буферной зоне, которая была создана для предотвращения морских торговых конфликтов в соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным в 2018 году. Обстрел зоны нарушает условия соглашения.
Южная Корея призвала КНДР немедленно прекратить обстрелы, поскольку "это акт, который угрожает миру на Корейском полуострове и усиливает напряженность".
Второй день подряд
Вчера, 5 января, КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо. Это заставило жителей островов эвакуироваться, а южнокорейских военных провести учения с боевой стрельбой в ответ.
Военная деятельность КНДР
Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерной державы" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.
Ким Чен Ын на новогодней встрече с командирами армии заявил, что Северная Корея "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР.
Еще раньше диктатор призвал военное руководство страны готовиться к возможной войне.
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