КНДР заявила об испытаниях гиперзвуковой твердотопливной баллистической ракеты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KCNA .

Утверждается, что целью испытаний была проверка планомерных и маневренных характеристик гиперзвуковой управляемой боевой части средней дальности и надежность твердотопливных многоступенчатых двигателей большой тяги.

Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела примерно в 1000 км от восточного побережья страны, в то время как министерство обороны Японии заявило, что максимальная высота составляла не менее 50 км. Снаряд упал вне исключительной экономической зоны Японии.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Еще 60 снарядов она выпустила и на следующий день.

Тем временем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия КНДР.