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В КНДР заявили об испытании новой крылатой ракеты

Четверг 25 января 2024 05:51
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В КНДР заявили об испытании новой крылатой ракеты Фото: в КНДР заявили об испытании новой крылатой ракеты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея заявила, что вчера, 24 января, впервые провела испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты под названием "Пульхвасал-3-31".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря, но не предоставили никаких дополнительных подробностей, включая расстояние, на которое они пролетели.

Это был первый известный запуск крылатой ракеты Северной Кореей с сентября прошлого года, когда страна запустила две крылатые ракеты большой дальности с макетами ядерных боеголовок в сторону Желтого моря. Тогда Пхеньян заявил, что ракеты пролетели около 1500 км.

Отмечается, что КНДР впервые провела испытательные запуски крылатой ракеты "Хвасал-1" в сентябре 2021 года, а в прошлом году испытала ракеты "Хвасал-1" и "Хвасал-2", которые предположительно способны нести тактическое ядерное оружие.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что Северная Корея в очередной раз выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что запуск серии ракет армией КНДР состоялся около 7 часов утра по местному времени.

Также сообщалось, что 15 января ракетное управление КНДР провело испытание твердотопливной баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

Также 5 января КНДР выпустила около 200 артиллерийских снарядов вблизи двух южнокорейских островов на западной границе - Эпхендо и Пеньондо, что заставило эвакуироваться жителей островов. Еще 60 снарядов она выпустила и на следующий день.

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