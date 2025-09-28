ua en ru
Разрушенная пятиэтажка и обломки в нескольких районах: последствия атаки дронов на Киев

Киев, Воскресенье 28 сентября 2025 05:10
Разрушенная пятиэтажка и обломки в нескольких районах: последствия атаки дронов на Киев Фото: в столице поврежден пятивопорховый жилой дом (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерий Савицкий

Российские ударные беспилотники атаковали Киев. В результате обстрела в одном из районов города частично разрушен жилой дом, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Городской голова отметил, что в Соломенском районе произошло падение обломков сбитого "Шахеда" на крышу пятиэтажного дома и на нежилую застройку.

"В Соломенском районе частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. Все службы направляются на место", - отметил Кличко.

Кроме того, отметил он, в Днепровском районе Киева в один из домов вызвали медиков.

Также зафиксировано падение обломков в Святошинском и Голосеевском районах столицы.

В КГГА сообщили, что угроза новых ударов с воздуха сохраняется.

"Призываем жителей и гостей столицы находиться в укрытиях", - говорится в сообщении администрации.

Обновлено 05:40

Кличко сообщил, что сейчас выявлено по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах.

"На местах работают на местах. Одного пострадавшего госпитализировали", - отметил мэр.

Обновлено в 05:50

Мэр Киева опубликовал новые данные о последствиях атаки РФ. По состоянию на 05:45 известно по одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах. Одного раненого госпитализировали.

Также Кличко еще раз подтвердил, что в Соломенском районе из-за падения обломков дрона частично разрушен пятиэтажный дом.

Кроме того, падение обломков зафиксировали в Святошинском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах. В частности:

  • в Голосеевском районе подвергся разрушениям частный дом. Предварительно, без пострадавших;
  • В Днепровском районе, по предварительной информации, - падение обломков на крышу многоэтажки.
  • в Святошинском - падение обломков на открытой местности. В этом же районе обломки дрона упали на двухэтажную нежилую застройку.
  • в Дарницком обломки упали на территории частной усадьбы.
  • Экстренные службы работают на местах;

Обновлено 06:07

Мэр Кличко сообщил, что в настоящее время в результате атаки на столицу в Киеве трое пострадавших. Они госпитализированы.

"Массированная атака на Киев продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", - написал городской голова.

Обновлено 06:23

Мэр Киева сообщил о вызове медиков в Святошинский район.

Также, по словам Кличко, в Дарницком районе горит киоск. Экстренные службы направляются на место инцидента.

"Над Киевом несколько БПЛА и еще заходят ракеты на город. Оставайтесь в укрытиях!", - сообщил Кличко.

Массированный комбинированный обстрел России

В ночь на 28 сентября армия захватчиков массированно атакует Украину дронами "Шахед".

Одной из целей обстрела является Киев и Киевская область.

Кроме того, россияне ударили по стране ракетами "Кинжал". После этого в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Также враг запустил по Украине крылатые ракеты со стратегической авиации. Они уже заходят в воздушное пространство страны.

