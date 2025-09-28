ua en ru
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пуска "Кинжалов"

Украина, Воскресенье 28 сентября 2025 02:32
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пуска "Кинжалов" Фото: российский истребитель МиГ-31К с ракетой "Кинжал" на борту (weikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, КМВА и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении военной администрации столицы.

Иван Федоров сообщил о вероятных пусках ракет с МиГ-31К по всей территории Украины.

В 02:32 военные сообщили о движении скоростных целей в направлении Житомирской и Хмельницкой областей.

В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

В 02:42 мониторинговые паблики сообщили об отходе двух МиГ-31К от потенциальных рубежей пусков ракет.

По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пуска &quot;Кинжалов&quot;

Комбинированная атака России 28 сентября

В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины более 100 ударных дронов "Шахед".

В 01:18 в Киеве были слышны звуки взрывов, силы ПВО сбивали вражеский российский беспилотник над городом.

Мониторинговые паблики сообщают о взлете семи бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Самолеты движутся в сторону пусковых рубежей.

Также, по данным пабликов, дополнительно зафиксирован вылет двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

