В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К: есть угроза пуска "Кинжалов"
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К, являющихся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, КМВА и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении военной администрации столицы.
Иван Федоров сообщил о вероятных пусках ракет с МиГ-31К по всей территории Украины.
В 02:32 военные сообщили о движении скоростных целей в направлении Житомирской и Хмельницкой областей.
В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
В 02:42 мониторинговые паблики сообщили об отходе двух МиГ-31К от потенциальных рубежей пусков ракет.
По состоянию на 02:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Комбинированная атака России 28 сентября
В ночь на воскресенье, 28 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины более 100 ударных дронов "Шахед".
В 01:18 в Киеве были слышны звуки взрывов, силы ПВО сбивали вражеский российский беспилотник над городом.
Мониторинговые паблики сообщают о взлете семи бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Самолеты движутся в сторону пусковых рубежей.
Также, по данным пабликов, дополнительно зафиксирован вылет двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.