Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов
Российская армия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Масштабно вражеские беспилотники начали залетать в Украину ориентировочно с 23:00 в субботу, 27 сентября.
В 00:08 "Шахеды" двигались на Херсонщине, курсом на Николаевщину.
По состоянию на 00:39 вражеские дроны двигались:
- в акватории Черного моря и в районе Сарата в Одесской области;
- с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину;
- в направлении общины Маяки в Одесской области;
- в направлении Запорожья.
По состоянию на 00:52 российские "Шахеды" двигались:
- на севере Сумской области, курсом на юг;
- на западе Харьковской области, курсом на запад;
- в Днепропетровской области, в направлении Донецкой области;
- на юге Черниговской области, в Киевскую область;
- в Херсонской и Николаевской областях вражеские беспилотники, курсом на северо-западное направление;
- часть БПЛА через Новый Буг приближаются к Кировоградской области.
В 00:57 ударные БпЛА двигались в направлении города Белгород-Днестровский и в направлении города Черноморск Одесской области.
По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 30 вражеских дронов.
По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные удары россиян
Днем в субботу, 27 сентября, российские захватчики ударили дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Погиб мужчина.
Также захватчики атаковали беспилотником газовую службу в Сумской области, когда специалисты ликвидировали последствия предыдущего обстрела.
Прошлой ночью армия РФ выпустила по Украине 115 дронов. Силы ПВО обезвредили 97 целей.
Добавим, что в Одесской области вражеские "Шахеды" повредили инфраструктуру "Укрзализныци".