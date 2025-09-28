ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Украина, Воскресенье 28 сентября 2025 00:53
UA EN RU
Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов Фото: россияне запустили в направлении Украины дроны-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

Масштабно вражеские беспилотники начали залетать в Украину ориентировочно с 23:00 в субботу, 27 сентября.

В 00:08 "Шахеды" двигались на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

По состоянию на 00:39 вражеские дроны двигались:

  • в акватории Черного моря и в районе Сарата в Одесской области;
  • с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину;
  • в направлении общины Маяки в Одесской области;
  • в направлении Запорожья.

По состоянию на 00:52 российские "Шахеды" двигались:

  • на севере Сумской области, курсом на юг;
  • на западе Харьковской области, курсом на запад;
  • в Днепропетровской области, в направлении Донецкой области;
  • на юге Черниговской области, в Киевскую область;
  • в Херсонской и Николаевской областях вражеские беспилотники, курсом на северо-западное направление;
  • часть БПЛА через Новый Буг приближаются к Кировоградской области.

В 00:57 ударные БпЛА двигались в направлении города Белгород-Днестровский и в направлении города Черноморск Одесской области.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 30 вражеских дронов.

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют российские &quot;Шахеды&quot;: где риск ударов

Воздушные удары россиян

Днем в субботу, 27 сентября, российские захватчики ударили дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Погиб мужчина.

Также захватчики атаковали беспилотником газовую службу в Сумской области, когда специалисты ликвидировали последствия предыдущего обстрела.

Прошлой ночью армия РФ выпустила по Украине 115 дронов. Силы ПВО обезвредили 97 целей.

Добавим, что в Одесской области вражеские "Шахеды" повредили инфраструктуру "Укрзализныци".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"