Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Российская армия запустила в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях страны объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Масштабно вражеские беспилотники начали залетать в Украину ориентировочно с 23:00 в субботу, 27 сентября.

В 00:08 "Шахеды" двигались на Херсонщине, курсом на Николаевщину.

По состоянию на 00:39 вражеские дроны двигались:

в акватории Черного моря и в районе Сарата в Одесской области;

с Днепропетровщины, курсом на Кировоградщину;

в направлении общины Маяки в Одесской области;

в направлении Запорожья.

По состоянию на 00:52 российские "Шахеды" двигались:

на севере Сумской области, курсом на юг;

на западе Харьковской области, курсом на запад;

в Днепропетровской области, в направлении Донецкой области;

на юге Черниговской области, в Киевскую область;

в Херсонской и Николаевской областях вражеские беспилотники, курсом на северо-западное направление;

часть БПЛА через Новый Буг приближаются к Кировоградской области.

В 00:57 ударные БпЛА двигались в направлении города Белгород-Днестровский и в направлении города Черноморск Одесской области.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в воздушном пространстве Украины находится около 30 вражеских дронов.

По состоянию на 01:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так: