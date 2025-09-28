В Хмельницкой области прогремели взрывы: враг запустил "Кинжалы"
В ночь на 28 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты типа "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".
"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в 02:33.
Накануне глава Запорожской ОГА сообщил, что россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К. После этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали сначала скоростные цели в направлении Житомирской, а затем Хмельницкой области.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:43 тревога до сих пор действует на всей территории Украины. Сигнал распространился именно после того, как появилась информация о взлете МиГ-31К.
Обстрел Хмельницкой области
Напомним, в ночь на 20 сентября россияне атаковали Дунаевскую громаду Хмельницкой области. В результате обстрела были разрушены два жилых дома, еще около 20 сооружений получили повреждения, а также погиб мужчина.