В Хмельницкой области прогремели взрывы: враг запустил "Кинжалы"

В ночь на 28 сентября в Хмельницкой области прогремели взрывы. Россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К и запустили ракеты типа "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в 02:33.

Накануне глава Запорожской ОГА сообщил, что россияне подняли в небо самолеты МиГ-31К. После этого Воздушные силы ВСУ зафиксировали сначала скоростные цели в направлении Житомирской, а затем Хмельницкой области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:43 тревога до сих пор действует на всей территории Украины. Сигнал распространился именно после того, как появилась информация о взлете МиГ-31К.