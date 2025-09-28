В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы: РФ массированно атакует столицу дронами

Россияне второй раз за ночь массированно атакуют Киев дронами. В столице снова слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Очередная серия взрывов началась примерно в 04:20. В городе были слышны звуки дронов и регулярная работа противовоздушной обороны. Накануне военные информировали, что в Киевской области зафиксирована большая группа беспилотников. Впоследствии они летели на Киев. "На столицу ударные беспилотники. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении. Также заметим, что по данным Киевской ОГА, противовоздушная оборона работала и в области. Ряд местных Telegram-каналов писали, что враг массированно атакует Белую Церковь. Официальных комментариев о последствиях пока не было. Где объявили тревогу По состоянию на 04:31 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большей части Украины.