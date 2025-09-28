ua en ru
В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы: РФ массированно атакует столицу дронами

Воскресенье 28 сентября 2025 04:31
В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы: РФ массированно атакует столицу дронами Фото: в Киеве неоднократно слышна работа ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне второй раз за ночь массированно атакуют Киев дронами. В столице снова слышна работа ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.

Очередная серия взрывов началась примерно в 04:20. В городе были слышны звуки дронов и регулярная работа противовоздушной обороны.

Накануне военные информировали, что в Киевской области зафиксирована большая группа беспилотников. Впоследствии они летели на Киев.

"На столицу ударные беспилотники. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Также заметим, что по данным Киевской ОГА, противовоздушная оборона работала и в области. Ряд местных Telegram-каналов писали, что враг массированно атакует Белую Церковь. Официальных комментариев о последствиях пока не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:31 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большей части Украины.

В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы: РФ массированно атакует столицу дронами

Масштабный обстрел Украины

Напомним, что несколько часов назад в Киеве уже раздавались взрывы. Причиной этого стали вражеские беспилотники.

Однако сегодня кроме массированной атаки дронов, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По данным Воздушных сил ВСУ, предварительно, враг уже запустил крылатые ракеты по Украине, которые вскоре будут в воздушном пространстве нашей страны.

Кроме того, есть информация, что россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр". По крайней мере официально известно, что существует ракетная опасность с юга.

Также мы писали, что враг атаковал этой ночью город Запорожье. В результате обстрела повреждены дома, был пожар и известно как минимум о трех пострадавших.

Киев Война в Украине
