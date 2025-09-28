В Киеве второй раз за ночь слышны взрывы: РФ массированно атакует столицу дронами
Россияне второй раз за ночь массированно атакуют Киев дронами. В столице снова слышна работа ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и собственного корреспондента.
Очередная серия взрывов началась примерно в 04:20. В городе были слышны звуки дронов и регулярная работа противовоздушной обороны.
Накануне военные информировали, что в Киевской области зафиксирована большая группа беспилотников. Впоследствии они летели на Киев.
"На столицу ударные беспилотники. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Также заметим, что по данным Киевской ОГА, противовоздушная оборона работала и в области. Ряд местных Telegram-каналов писали, что враг массированно атакует Белую Церковь. Официальных комментариев о последствиях пока не было.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:31 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в большей части Украины.
Масштабный обстрел Украины
Напомним, что несколько часов назад в Киеве уже раздавались взрывы. Причиной этого стали вражеские беспилотники.
Однако сегодня кроме массированной атаки дронов, враг поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По данным Воздушных сил ВСУ, предварительно, враг уже запустил крылатые ракеты по Украине, которые вскоре будут в воздушном пространстве нашей страны.
Кроме того, есть информация, что россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр". По крайней мере официально известно, что существует ракетная опасность с юга.
Также мы писали, что враг атаковал этой ночью город Запорожье. В результате обстрела повреждены дома, был пожар и известно как минимум о трех пострадавших.