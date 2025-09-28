ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зруйнована п'ятиповерхівка та уламки в кількох районах: наслідки атаки дронів на Київ

Київ, Неділя 28 вересня 2025 05:10
UA EN RU
Зруйнована п'ятиповерхівка та уламки в кількох районах: наслідки атаки дронів на Київ Фото: у столиці пошкоджено п'ятивопорховий житловий будинок (facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

Російські ударні безпілотники атакували Київ. Внаслідок обстрілу в одному з районів міста частково зруйнований житловий будинок, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Міський голова зазначив, що в Соломʼянському районі сталося падіння уламків збитого "Шахеда" на дах пʼятиповерхового будинку та на нежитлову забудову.

"У Соломʼянському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Всі служби прямують на місце", - зазначив Кличко.

Крім того, зазначив він, у Дніпровському районі Києва в один із будинків викликали медиків.

Також зафіксоване падіння уламків у Святошинському і Голосіївському районах столиці.

У КМВА повідомили, що загроза нових ударів з повітря зберігається.

"Закликаємо жителів та гостей столиці перебувати в укриттях", - йдеться у повідомленні адміністрації.

Оновлено 05:40

Кличко повідомив, що наразі виявлено по одному постраждалому в Соломʼянському та Святошинському районах.

"На місцях працюють на місцях. Одного постраждалого госпіталізували", - зазначив мер.

Оновлено о 05:50

Мер Києва опублікував нові дані про наслідки атаки РФ. Станом на 05:45 відомо по одному постраждалому в Солом'янському та Святошинському районах. Одного пораненого госпіталізували.

Також Кличко ще раз підтвердив, що у Солом'янському районі через падіння уламків дрону частково зруйновано п'ятиповерховий будинок.

Окрім того, падіння уламків зафіксували у Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах. Зокрема:

  • у Голосіївському районі зазнав руйнувань приватний будинок. Попередньо, без постраждалих;
  • У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, – падіння уламків на дах багатоповерхівки.
  • у Святошинському - падіння уламків на відкритій місцевості. У цьому ж районі уламки дрону впали на двоповерхову нежитлову забудову.
  • у Дарницькому уламки впали на території приватної садиби.
  • Екстрені служби працюють на місцях;

Оновлено 06:07

Мер Кличко повідомив, що наразі внаслідок атаки на столицю у Києві троє постраждалих. Їх ушпиталено.

"Масована атака на Київ триває. Залишайтеся в укриттях!", - написав міський голова.

Оновлено 06:23

Мер повідомив про виклик медиків у Святошинський район.

Також, за словами Кличка, у Дарницькому районі палає кіоск. Екстрені служби прямують на місце інциденту.

"Над Києвом кілька БпЛА та ще заходять ракети на місто. Перебувайте в укриттях!", - повідомив Кличко.

Масований комбінований обстріл Росії

В ніч на 28 вересня армія загарбників масовано атакує Україну дронами "Шахед".

Однією з цілей обстрілу є Київ та Київська область.

Крім того, росіяни вдарили по країні ракетами "Кинджал". Після цього у Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Також ворог запустив по Україні крилаті ракети зі стратегічної авіації. Вони уже заходять у повітряний простір країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"