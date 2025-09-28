РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, в направлении Украины летят ракеты

Российские военные, вероятно, запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса", - отметили военные.

Жителям населенных пунктов Украины советуют следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ту-95 (кодификация НАТО: Bear) - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах.

Он был создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".

Самолет стал одним из символов "Холодной войны" и проектировался для поражения стратегических целей в тылу противника при любых погодных условиях и в любое время суток.

В модернизированной модификации Ту-95МСМ его боевые характеристики были существенно усилены.

Так, в этой версии самолет способен размещать в барабанной установке шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555. Дополнительно на подкрыльных пилонах он может переносить еще восемь ракет Х-101, но после обновления это количество возросло до двенадцати.

Таким образом, в целом модернизированный бомбардировщик может переносить и запускать 18 ракет.