РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, в направлении Украины летят ракеты

Россия, Воскресенье 28 сентября 2025 03:59
РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС: вероятно, в направлении Украины летят ракеты Фото: российский бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные, вероятно, запустили ракеты с бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Вероятно осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса", - отметили военные.

Жителям населенных пунктов Украины советуют следить за сообщениями и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ту-95 (кодификация НАТО: Bear) - советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный и принятый на вооружение в СССР в 1950-х годах.

Он был создан как ответ на американский стратегический бомбардировщик Convair B-36 "Peacemaker".

Самолет стал одним из символов "Холодной войны" и проектировался для поражения стратегических целей в тылу противника при любых погодных условиях и в любое время суток.

В модернизированной модификации Ту-95МСМ его боевые характеристики были существенно усилены.

Так, в этой версии самолет способен размещать в барабанной установке шесть крылатых ракет Х-55 или Х-555. Дополнительно на подкрыльных пилонах он может переносить еще восемь ракет Х-101, но после обновления это количество возросло до двенадцати.

Таким образом, в целом модернизированный бомбардировщик может переносить и запускать 18 ракет.

Ночной комбинированный обстрел России

В ночь на 28 сентября армия РФ массированно атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед". В большинстве областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Около часа ночи в Киеве прогремели взрывы из-за работы сил ПВО по российским дронам.

В районе 02:30 военные агрессора запустили ракеты "Кинжал" с истребителей МиГ-31.

После этого в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы.

