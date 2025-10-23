В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: синоптики объяснили, к чему готовиться

В Киеве и области прогнозируют сильные порывы ветра (фото: Getty Images)

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра завтра, 24 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.