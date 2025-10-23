В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: синоптики объяснили, к чему готовиться
Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра завтра, 24 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Насколько сильным будет ветер и чем опасен
Согласно информации экспертов, в течение пятницы, 24 октября, по территории столицы и Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.
Так, ветер завтра прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с. Однако днем его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических предприятий;
- работы коммунальных предприятий;
- работы строительных предприятий;
- движения транспорта.
В целом же погода в Киеве и области в конце рабочей недели ожидается облачной. Днем - без осадков, вечером - вероятен дождь.
Температура воздуха ночью:
- по области - 6-11°C;
- в Киеве - 8-10°C.
При этом днем столбики термометров поднимутся:
- по области - до 11-16°C;
- в Киеве - до 13-15°C.
Прогноз и предупреждение о погоде на 24 октября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, недавно метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что на Украину надвигается атмосферный фронт с северо-запада, который принесет изменения погоды - дожди в разных регионах и усиление ветра до штормовых значений.
Несколько ранее в интервью РБК-Украина она рассказывала также, когда традиционно может быть "бабье лето" в Украине.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре проанализировали особенности погоды в начале октября и ее влияние на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.