В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: синоптики объяснили, к чему готовиться

Четверг 23 октября 2025 17:12
UA EN RU
В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: синоптики объяснили, к чему готовиться В Киеве и области прогнозируют сильные порывы ветра (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупреждают жителей и гостей Киева и области об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра завтра, 24 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Насколько сильным будет ветер и чем опасен

Согласно информации экспертов, в течение пятницы, 24 октября, по территории столицы и Киевской области вероятны опасные метеорологические явления.

Так, ветер завтра прогнозируют юго-восточный, 7-12 м/с. Однако днем его порывы могут достигать скорости 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических предприятий;
  • работы коммунальных предприятий;
  • работы строительных предприятий;
  • движения транспорта.

В целом же погода в Киеве и области в конце рабочей недели ожидается облачной. Днем - без осадков, вечером - вероятен дождь.

Температура воздуха ночью:

  • по области - 6-11°C;
  • в Киеве - 8-10°C.

При этом днем столбики термометров поднимутся:

  • по области - до 11-16°C;
  • в Киеве - до 13-15°C.

В Киеве и области прогнозируют опасную погоду: синоптики объяснили, к чему готовитьсяПрогноз и предупреждение о погоде на 24 октября в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, недавно метеоролог и синоптик Наталка Диденко сообщила, что на Украину надвигается атмосферный фронт с северо-запада, который принесет изменения погоды - дожди в разных регионах и усиление ветра до штормовых значений.

Несколько ранее в интервью РБК-Украина она рассказывала также, когда традиционно может быть "бабье лето" в Украине.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре проанализировали особенности погоды в начале октября и ее влияние на подготовку почвы под посев озимых, прорастание зерна и урожай неубранных поздних сельскохозяйственных культур.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

