У Києві та області прогнозують небезпечну погоду: синоптики пояснили, до чого готуватись

Синоптики попереджають мешканців і гостей Києва та області про небезпечні метеорологічні явища - сильні пориви вітру завтра, 24 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Прогноз і попередження щодо погоди на 24 жовтня в Києві та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж погода в Києві та області наприкінці робочого тижня очікується хмарною. Вдень - без опадів, ввечері - ймовірний дощ .

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення :

Так, вітер завтра прогнозують південно-східний, 7-12 м/с. Проте вдень його пориви можуть сягати швидкості 15-20 м/с.

Згідно з інформацією експертів, впродовж п'ятниці, 24 жовтня, по території столиці та Київської області ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Нагадаємо, нещодавно метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Україну насувається атмосферний фронт із північного заходу, який принесе зміни погоди - дощі у різних регіонах і посилення вітру до штормових значень.

Дещо раніше в інтерв'ю РБК-Україна вона розповідала також, коли традиційно може бути "бабине літо" в Україні.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі проаналізували особливості погоди на початку жовтня та її вплив на підготовку ґрунту під посів озимини, проростання зерна та врожай незібраних пізніх сільськогосподарських культур.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.