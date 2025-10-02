В Киеве и 5 областях будут недоступны важные сервисы: какие услуги на паузе

В Киеве и пяти областях Украины сервисы ГРАГС на портале "Дія" будут временно недоступны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дії".

"Из-за реорганизации в структуре отделов ГРАГС некоторые услуги на портале "Дія" будут временно недоступны в Киеве, Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях", - говорится в сообщении.

Услуги, которые будут на паузе:

"еМалятко";

выписка о рождении;

выписка о смене имени;

выписка о браке;

выписка о расторжении брака;

выписка о смерти;

повторная выдача свидетельства о рождении;

повторная выдача свидетельства об изменении имени;

повторная выдача свидетельства о браке;

повторная выдача свидетельства о расторжении брака;

повторная выдача свидетельства о смерти.

"Если вы уже заказали одну из этих услуг и оплатили - проверьте, подписали ли вы и отправили ли заявление. Сделайте это сегодня, чтобы ГРАГС успел его обработать. После восстановления подайте новое заявление или обратитесь в отдел ГРАГС с квитанцией для получения оплаченной услуги", - добавили в "Дії".