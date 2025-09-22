В "Дії" запустили оформление базовой социальной помощи: как подать заявку на деньги

В приложении "Дії" появилась новая услуга для украинских семей - оформление базовой социальной помощи. Это должно уменьшить бюрократию и сэкономить время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Что такое базовая помощь

Базовая социальная помощь объединяет пять различных видов государственной помощи в одну. Семьям не нужно оформлять документы для каждой из них отдельно.

Размер выплаты определяется по простой формуле: берется базовая величина (сегодня это 4 500 гривен) на каждого члена семьи и вычитается среднемесячный доход семьи.

Каждая семья имеет право выбрать - перейти на новый вид помощи или оставить действующие "классические" выплаты.

"Этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого мы одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент", - заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Как оформить помощь

Подать заявку можно просто в приложении "Дія". Для этого нужны ID-карта или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер.

Сервис пока доступен для получателей таких выплат: помощь малообеспеченным семьям, выплаты на детей одиноким матерям и временная помощь детям, чьи родители не платят алименты.

Для многодетных семей сервис пока недоступен. Они могут обращаться с заявлением непосредственно в сервисные центры Пенсионного фонда.

Пошаговая инструкция

Чтобы оформить помощь онлайн, нужно обновить приложение, зайти в раздел "Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь", получить расчет выплаты и подать заявление.

Заявление подтверждается подписями всех совершеннолетних членов семьи через Дія.Підпис. После одобрения приходит уведомление о назначении помощи.

С 1 октября 2025 года экспериментальный проект будет расширен на все другие категории лиц, которые соответствуют критериям для получения базовой помощи.

Услуга в "Дії" создана Министерством социальной политики совместно с Министерством цифровой трансформации. Инициатива реализуется при поддержке "Проекта поддержки Дія", который ПРООН воплощает в Украине при финансировании Швеции.