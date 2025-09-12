ua en ru
Студенческие билеты в "Дії": как добавить документ и где работают скидки

Пятница 12 сентября 2025 16:46
Студенческие билеты в "Дії": как добавить документ и где работают скидки Фото: В "Дії" можно добавить студенческий билет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Дія" можно пользоваться цифровым студенческим билетом, который имеет такую же юридическую силу, как и пластиковый документ государственного образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как работает цифровой студенческий билет

Документ автоматически подтянется в приложение после авторизации, если он есть в реестре студенческих (ученических) билетов. С помощью цифрового студенческого можно:

  • подтвердить личность и статус студента;
  • пользоваться льготным проездом в городском, пригородном и междугородном транспорте;
  • получать скидки в музеях, культурных учреждениях и других сервисах, где они предусмотрены.

Юридическая сила цифрового документа определена постановлением Кабмина №1051 от 18 декабря 2019 года.

Когда студенческий может не появиться в "Дії"

Некоторые студенты сталкиваются с проблемой, когда студенческий билет не отображается в "Дії" по таким причинам:

  • документ отсутствует в реестре или имеет недействительный статус (например, студент заочной формы не заказывал билет);
  • студенческий не государственного образца (например, книжечка или уникальный билет университета);
  • в ЕГЭБО нет фото или есть ошибки в ФИО или РНОКПП;
  • некорректные данные в банке, через который происходит авторизация.

В таком случае стоит обратиться в деканат и заказать студенческий государственного образца - сине-белый документ с желтыми буквами или комбинированный с банковской карточкой. После выдачи он автоматически подтянется в "Дію".

Важно знать

Если студенческий потерян, он все равно будет оставаться в "Дії", однако пластиковый аналог следует восстановить в деканате.

Использование студенческого в пределах университета определяется внутренним регламентом учреждения.

Если у вас требуют именно пластиковый документ, нужно обратиться в службу поддержки "Дії".

Ранее РБК-Украина писало, что перечень самых популярных вузов Украины остается стабильным последние годы. Топ-3 среди студентов: Национальный университет "Львовская Политехника", Львовский национальный университет им. Ивана Франко, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.

Напомним, вступительная кампания в Украине проходит по новым правилам, которые делают невозможным использование обучения во избежание мобилизации. С 2024 года на дневную аспирантуру можно поступить только на бюджет и только после сдачи обязательных экзаменов. Это отсеивает случайных поступающих и уменьшает количество желающих уклониться от службы.

