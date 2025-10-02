ua en ru
Чт, 02 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві та 5 областях будуть недоступні важливі сервіси: які послуги на паузі

Четвер 02 жовтня 2025 16:17
UA EN RU
У Києві та 5 областях будуть недоступні важливі сервіси: які послуги на паузі Фото: у Києві та 5 областях сервіси ДРАЦС будуть тимчасово недоступні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та п'яти областях України сервіси ДРАЦС на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Дії".

"Через реорганізацію у структурі відділів ДРАЦС деякі послуги на порталі "Дія" будуть тимчасово недоступні в Києві, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях", - йдеться в повідомленні.

Послуги, які будуть на паузі:

  • "єМалятко";
  • витяг про народження;
  • витяг про зміну імені;
  • витяг про шлюб;
  • витяг про розірвання шлюбу;
  • витяг про смерть;
  • повторна видача свідоцтва про народження;
  • повторна видача свідоцтва про зміну імені;
  • повторна видача свідоцтва про шлюб;
  • повторна видача свідоцтва про розірвання шлюб;
  • повторна видача свідоцтва про смерть.

"Якщо ви вже замовили одну з цих послуг і оплатили - перевірте, чи підписали та відправили заяву. Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Не встигли? Після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС з квитанцією для отримання оплаченої послуги", - додали в "Дії".

Новини "Дії"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у застосунку "Дії" з’явилася нова послуга для українських родин - оформлення базової соціальної допомоги. Це повинно зменшити бюрократію та зекономити час.

Також у "Дії" можна користуватися цифровим студентським квитком, який має таку ж юридичну силу, як і пластиковий документ державного зразка.

Окрім того, українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія".

Наступного року українці зможуть скористатись нотаріальними послугами онлайн - в застосунку "Дія". Бета-тестування електронної платформи е-Нотаріат вже розпочалось.

Крім цього ми писали, що міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, розширять в "Дії" новими категоріями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДРАЦС Дія
Новини
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Відключатимуть світло навіть там, де не планували: Чернігівщина посилює графіки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим