Больше не нужно ходить в МВД: в "Дії" появилась выписка о несудимости с апостилем
Украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія". Документ пригодится при поступлении в иностранные вузы, оформлении виз, видов на жительство или при трудоустройстве за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Как работает новая услуга
Для того, чтобы получить услугу, нужно:
- обновить и авторизоваться в "Дії";
- перейти в раздел "Сервисы - Справки и выписки - Выписка о несудимости";
- выбрать тип выписки, формат (цифровой или бумажный) и указать цель запроса;
- заполнить данные о себе;
- определить способ получения (в МВД в Киеве, ближайшем отделении "Укрпочты" или курьерской доставкой);
- добавить контакты;
- проверить данные и отправить заявку.
Оплата за бумажную выписку осуществляется онлайн в течение 24 часов.
Кто и в какие сроки может получить услугу
Воспользоваться услугой могут пользователи от 14 лет, которые авторизованы в "Дії", имеют налоговый номер и биометрический документ (ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство).
Выписка о несудимости оформляется до 30 дней. Если нужен апостиль, это еще до 5 дней ожидания. Весь процесс можно отслеживать онлайн.
Ранее РБК-Украина писало о запуске в Украине пилотного антикоррупционного проекта "еАкциз", который обеспечит прозрачный оборот алкоголя и табака. Тестирование системы стартует в ноябре 2025 года, полноценный переход запланирован с января 2026-го, а бизнес получит 10 месяцев для адаптации.
Также мы рассказывали о новой функции в приложении "Дія" - пациенты теперь будут получать медицинские push-уведомления об электронных рецептах, направлениях и планах лечения непосредственно в смартфоне. Это сделает информирование более удобным и уменьшит расходы на SMS.