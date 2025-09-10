Реестр убытков, нанесенных РФ в Украине, расширяют: какие 6 новых заявлений появятся в "Дії"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook.

О каком международном реестре идет речь

Международный Реестр убытков (RD4U) - это система учета заявлений (поданных физическими лицами, юридическими лицами и государством Украина) о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией РФ против Украины с 24 февраля 2022 года.

В нем также будут храниться доказательства, которыми будут обоснованы эти требования.

Реестр был создан Украиной, ЕС и еще 42 странами. Находится он в городе Гаага.

В целом запуск RD4U стал:

значительным международным усилием;

первым шагом к созданию механизма, который обеспечит справедливость и компенсацию для Украины и ее народа.

Подавать заявления о репарациях в Реестр убытков по различным категориям украинцы могут через портал "Дія" (выбирая соответствующую услугу).

"После того, как заявление будет проверено на соответствие принятым правилам и внесено в Реестр, заявление и доказательства к нему будут переданы будущей компенсационной комиссии, создание которой продолжается, для рассмотрения и принятия решения о размере компенсации", - объясняется на портале.

Заявления, уже доступные в "Дії" (скриншот: diia.gov.ua/services)

Что изменится в Реестре убытков уже вскоре

Согласно информации Министерства цифровой трансформации, уже вскоре Реестр убытков будет расширен - в "Дії" появятся шесть новых категорий.

"Каждый день войны - это новые потери, новая боль, новые разрушенные жизни. Поэтому важно, чтобы каждый, кто пострадал от войны, подал заявление о нанесенном ущербе", - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что правительство одобрило шесть новых категорий в международный Реестр убытков в "Дії", поэтому вскоре украинцы смогут зафиксировать такие преступления государства-террориста:

А1.2 Вынужденное перемещение за пределы Украины;

А2.8 Насильственное перемещение или депортация детей;

А2.9 Насильственное перемещение или депортация взрослых;

А3.3 Потеря жилья или места жительства;

А3.4 Потеря оплачиваемой работы;

А3.5 Потеря частного предпринимательства.

"Мы дополнительно сообщим, когда подача заявлений в "Дії" станет доступной по каждой из этих категорий. Следите за обновлениями. Большее количество заявлений в Реестре в Гааге - выше цена для государства-агрессора. Мир должен видеть все последствия ненаказанного зла", - подытожили в министерстве.

Публикация Минцифры (скриншот: facebook.com/mintsyfra)