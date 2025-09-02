В "Дії" появятся нотариальные услуги: что известно

В следующем году украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія". Бета-тестирование электронной платформы е-Нотариат уже началось.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

С третьего сентября все нотариусы могут присоединиться и начать работу с новой современной электронной экосистемой, а первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

"Мы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям", - отметил Федоров.

Он отметил, что среди преимуществ цифровизации для нотариусов - систематизация рутинных процессов; единое рабочее место; мгновенный доступ к данным.

Система нового поколения обеспечит: