В Киеве избили ветерана во время конфликта с ТЦК: что говорят в полиции
В Киеве конфликт с представителями ТЦК и добровольческого формирования завершился избиением ветерана. Последний получил травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
Инцидент произошел в Шевченковском районе столицы.
По предварительной информации, мужчина получил телесные повреждения во время конфликта с представителями группы оповещения - военнослужащими ТЦК и СП, а также представителями добровольческого формирования территориальной общины (ДФТГ).
Полицейские открыли уголовное производство.
"Пострадавшему вручено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Продолжается расследование дела.
Инциденты с ТЦК
В Украине почти не проходит ни одного дня без скандалов с участием ТЦК.
Так, недавно во Львове во время мобилизационных мероприятий группа людей окружила автомобиль ТЦК, повредила его и силой вытащила оттуда мужчину. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.
Перед этим в Закарпатской области произошел инцидент возле здания районного ТЦК и социальной поддержки.
Там мужчина открыл стрельбу и пытался попасть в помещение центра, из-за чего на место оперативно прибыли правоохранители.
Еще один громкий случай произошел в Одессе. Во время задержания водителя полицейские заломали ему руку, при этом рядом находились военнослужащие ТЦК.