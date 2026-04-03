Скандал с мобилизацией: в Одессе полицейские сломали руку мужчине в присутствии ТЦК

В Одессе вспыхнул очередной скандал с мобилизацией. Во время задержания водителя полицейские заломали ему руку, при этом рядом находились военные ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Ко мне поступила информация о случае в Одессе", - сообщил омбудсмен.

По его словам, во время принудительного задержания водителя работники патрульной полиции в присутствии военнослужащих Хаджибейского РТЦК и СП нанесли ему телесные повреждения в виде перелома плечевой кости.

"Установлено, что водитель не создавал угрозы жизни или здоровью и самостоятельно разблокировал центральный замок автомобиля. Поэтому патрульные, вероятно, вышли за пределы полномочий и применили физическую силу непропорционально обстоятельствам", - отметил Лубинец.

Ранее дисциплинарная комиссия по результатам служебного расследования признала действия полицейских "законными", а Государственное бюро расследований изначально не предоставило правовой реакции на этот случай.

Сейчас Одесская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование для установления всех обстоятельств происшествия и предоставления окончательной правовой оценки действиям должностных лиц.

Представитель Уполномоченного по правам человека в местах несвободы Виталий Никулин инициировал процесс пересмотра дела после того, как предыдущие инстанции проигнорировали нарушения.

Дмитрий Лубинец отметил, что каждый факт неправомерного применения физической силы получит надлежащую оценку, а сама ситуация находится под его личным контролем.