Ромы пытались взять штурмом здание ТЦК на Закарпатье

В городе Хуст Закарпатской области произошел инцидент возле здания районного ТЦК и социальной поддержки. Мужчина открыл стрельбу и пытался попасть в помещение центра, из-за чего на место оперативно прибыли правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Закарпатского ОТЦК и СП.

Речь идет о 2-м отделе Хустского РТЦК в Межигорье, что на Закарпатье.

По информации полиции, происшествие произошло накануне. Мужчина несколько раз выстрелил в воздух из стартового пистолета вблизи здания военкомата, после чего попытался прорваться внутрь. Правоохранители задержали его на месте ЧП.

"Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда. Благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено", - сообщили правоохранители.

Местные СМИ писали, что ром час пытались забрать у работников ТЦК.

В результате инцидента никто не пострадал. Медицинская помощь никому не понадобилась. Задержанного привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.