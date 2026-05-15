Другого пути нет: Буданов объяснил, почему мобилизация будет продолжаться несмотря на скандалы с ТЦК

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообещал бороться с "эксцессами" во время мобилизации всеми возможными средствами. Впрочем, он подчеркнул, что мобилизация в Украине должна продолжаться.

По словам Буданова, набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество людей. "Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей вступать добровольно", - сказал глава ОП. Буданов пообещал бороться с "эксцессами" со стороны офицеров призывной службы, которых зафиксировали на камеру, как они избивают новобранцев "всеми возможными средствами", но подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться. "Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну на данный момент. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто рухнет", - заявил он.