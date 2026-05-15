Другого пути нет: Буданов объяснил, почему мобилизация будет продолжаться несмотря на скандалы с ТЦК
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообещал бороться с "эксцессами" во время мобилизации всеми возможными средствами. Впрочем, он подчеркнул, что мобилизация в Украине должна продолжаться.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Буданов заявил газете The Times.
По словам Буданова, набор добровольцев не способен покрыть необходимое армии количество людей.
"Это невозможно из-за экономических проблем и невозможно потому, что после 12 с половиной лет войны нет ничего, что мотивировало бы такое количество людей вступать добровольно", - сказал глава ОП.
Буданов пообещал бороться с "эксцессами" со стороны офицеров призывной службы, которых зафиксировали на камеру, как они избивают новобранцев "всеми возможными средствами", но подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться.
"Мы ведем самую ужасную полномасштабную, тотальную войну на данный момент. Войну, в которой участвуют миллионные группы. Другого пути нет. Иначе страна просто рухнет", - заявил он.
Напомним, вопрос мобилизации остается одним из ключевых для фронта. Речь идет не только о темпах призыва, но и о качестве комплектования подразделений, что неоднократно подчеркивало командование ВСУ.
Острейшей проблемой остается нехватка личного состава именно в пехотных подразделениях. По оценкам военных, в некоторых случаях их укомплектованность составляет лишь 10-20% от штатной численности.
Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщал, что Украина в среднем мобилизует около 27 тысяч человек ежемесячно.
В то же время министр обороны Михаил Федоров заявлял о серьезных трудностях с мобилизацией. По его словам, сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.
Оценивая текущую ситуацию, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.
Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.
Между тем Буданов сказал, что мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя, но можно попытаться сделать ее более человечной.