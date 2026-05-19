Главная » Новости » Происшествия

Во Львове толпа напала на авто ТЦК и отбила мужчину (видео)

18:16 19.05.2026 Вт
2 мин
Видео скандала уже разлетелось по соцсетям
aimg Мария Науменко
Во Львове толпа напала на авто ТЦК и отбила мужчину (видео) Фото: работник ТЦК и СП (facebook.com/lvivobltck)
Во Львове во время мобилизационных мероприятий группа людей окружила автомобиль ТЦК, повредила его и силой вытащила оттуда мужчину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Читайте также: Били за отказ от флюорографии: на Прикарпатье работников ТЦК будут судить за пытки

Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого во время работы группы оповещения.

В ТЦК заявили, что группа граждан совершила агрессивные действия в отношении служебного автомобиля военнослужащих. По информации военкомата, транспортное средство было повреждено, а действия людей создали угрозу жизни и здоровью личного состава.

В военкомате также утверждают, что из-за инцидента фактически было сорвано выполнение мобилизационных мероприятий.

В то же время в местных Telegram-каналах и пабликах распространяют видео конфликта. На кадрах видно, как группа людей окружает автомобиль ТЦК и силой вытаскивает из него мужчину.

Также на видео заметно, что мужчина, находясь внутри автомобиля, выбил окна изнутри.

"Львовский ОТЦК и СП осуждает любые противоправные действия, направленные на препятствование законной деятельности военнослужащих во время проведения мероприятий мобилизации", - говорится в заявлении Львовского областного ТЦК и СП.

Там также призвали граждан "сохранять спокойствие", действовать исключительно в правовом поле и не поддаваться на провокации.

"Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания", - подытожили в военкомате.

Напомним, ранее в Хусте на Закарпатье произошел конфликт возле здания районного ТЦК - по данным местных СМИ, представители ромской общины пытались силой отбить военнообязанного. Сообщалось также о стрельбе во время инцидента.

Кроме того, во Львове недавно задержали мужчину, который,увидев работников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку, угрожал ей ножом и распылил слезоточивый газ.

