Шмыгаль назвал причину масштабного отключения света в Украине

Суббота 31 января 2026 12:30
Шмыгаль назвал причину масштабного отключения света в Украине Фото: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 31 января между энергосистемами Румынии, Молдовы и Украины произошло технологическое нарушение с одновременным отключением электросети. Это повлекло каскадное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

"Сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, это повлекло каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях. Были разгружены блоки атомных электростанций.

Сейчас в Киеве, Киевской, Житомирской, Харьковской областях применены специальные графики аварийных отключений.

"Энергетики "Укрэнерго" работают над восстановлением электроснабжения. В течение ближайших часов свет будет восстановлен", - добавил министр.

В Минэнерго уточнили, что по прогнозам специалистов, электроснабжение вернется в течение ближайших 2-3 часов.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля по аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

"Все необходимое реагирование на уровне украинской энергосистемы есть, происходят восстановительные работы. Задача - стабилизировать ситуацию в ближайшее время", - отметил глава государства.

Масштабное отключение света в Украине

Напомним, утром субботы, 31 января, в Украине ввели аварийные отключения электроснабжения. В ряде областей графики отключения не действуют.

В Киеве и Харькове из-за отсутствия напряжения приостановили движение поездов метро. Также в Киеве и других городах сообщают об отсутствии водоснабжения.

Кроме того, в Молдове зафиксировали падение напряжения на высоковольтной линии Исакча-Вулканешты-МДРЭС из-за серьезных проблем в энергосистеме Украины.

Перебои с электроэнергией зафиксировали в Кишиневе и пригородах, а также в Тараклии, Кагуле и Анений Ной.

Больше о том, что известно о ситуации, и, где сейчас перебои со светом, читайте в материале РБК-Украина.

