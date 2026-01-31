ua en ru
Сб, 31 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Свет снова по графикам: после блэкаута Украину ждут отключения из-за морозов

Украина, Суббота 31 января 2026 20:30
UA EN RU
Свет снова по графикам: после блэкаута Украину ждут отключения из-за морозов Фото: отключения света 1 февраля будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Энергетики объясняют, что ситуация осложнилась из-за сочетания двух факторов - последствий российских ударов и пиковой нагрузки на сеть.

"Причина ограничений - повреждение энергообъектов после атак РФ и высокий уровень потребления из-за морозов", - отмечают в "Укрэнерго".

Необходимость экономного использования электроэнергии пока сохраняется во всех регионах.

Потребителей просят не включать мощные электроприборы одновременно и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00.

"Это поможет уменьшить нагрузку на систему и стабилизировать ее работу", отмечают специалисты.

Энергетика под ударом

В течение последних месяцев энергосистема Украины регулярно получает повреждения вследствие российских атак, что уменьшает резервы генерации и возможности маневрирования.

В периоды сильных морозов ситуация традиционно ухудшается из-за стремительного роста потребления, особенно в утренние и вечерние часы.

Напомним, сегодня по всей Украине внезапно пропало электричество, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Украины после масштабной системной аварии, которая произошла утром.

По его словам, области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Укрэнерго Блэкаут
Новости
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
"Скрининг здоровья 40+" стартует: кто первым получит приглашение в "Дії"
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве