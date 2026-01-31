Свет снова по графикам: после блэкаута Украину ждут отключения из-за морозов

В воскресенье, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

"Это поможет уменьшить нагрузку на систему и стабилизировать ее работу", отмечают специалисты.

Потребителей просят не включать мощные электроприборы одновременно и, по возможности, переносить энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00.

Необходимость экономного использования электроэнергии пока сохраняется во всех регионах.

"Причина ограничений - повреждение энергообъектов после атак РФ и высокий уровень потребления из-за морозов", - отмечают в "Укрэнерго".

Энергетики объясняют, что ситуация осложнилась из-за сочетания двух факторов - последствий российских ударов и пиковой нагрузки на сеть .

Энергетика под ударом

В течение последних месяцев энергосистема Украины регулярно получает повреждения вследствие российских атак, что уменьшает резервы генерации и возможности маневрирования.

В периоды сильных морозов ситуация традиционно ухудшается из-за стремительного роста потребления, особенно в утренние и вечерние часы.

Напомним, сегодня по всей Украине внезапно пропало электричество, что повлекло перебои с отоплением и водоснабжением. Причиной масштабного сбоя стало технологическое нарушение.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что энергетикам удалось полностью восстановить электроснабжение во всех регионах Украины после масштабной системной аварии, которая произошла утром.

По его словам, области постепенно возвращаются к плановым графикам отключений электроэнергии.