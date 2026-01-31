ua en ru
Погода или диверсия. Почему из-за "каскадных отключений" пропал свет в Украине и Молдове

Україна, Суббота 31 января 2026 18:00
UA EN RU
Погода или диверсия. Почему из-за "каскадных отключений" пропал свет в Украине и Молдове В Киеве остановилось метро (фото: dsns.gov.ua)
Автор: Юрий Дощатов

Утреннее обесточивание в Украине и Молдове, которое уже называют блэкаутом, продолжалось несколько часов. Уже после обеда началось постепенное восстановление электроснабжения. Причины аварии до сих пор окончательно неизвестны: рассматриваются версии от погодных условий до диверсии. Детали  в материале РБК-Украина.

Главное:

  • В субботу утром произошел масштабный сбой в энергосистемах Украины и Молдовы. Обесточивание охватило Киев и шесть областей, а также значительную часть Молдовы.
  • Причина – технологическое нарушение на линиях. Это повлекло цепную реакцию, срабатывание защиты на подстанциях и разгрузку блоков АЭС.
  • После полудня энергоснабжение критической инфраструктуры восстановлено. В большинстве регионов продолжается подключение бытовых потребителей.
  • Рассматриваются варианты от неблагоприятных погодных условий до целенаправленной диверсии.

Утром в субботу на большой части территории Украины внезапно возникли проблемы с электроснабжением. По состоянию на 11:15 приказ на аварийные отключения был получен в Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской и Черниговской областях. Без энергоснабжения остался Киев. В столице даже на некоторое время приостановилась работа метро. Прекратилась подача воды и тепла.

Отключения света возникли и в Молдове. В частности, в Кишиневе и пригороде и в еще в некоторых населенных пунктах, в частности Приднестровья.

По информации Минэнерго Украины, в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы. Также отключилась линия 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

Именно это и вызвало каскадное отключение в электроэнергетической сети Украины и срабатывание автоматических защит на подстанциях, и были разгружены блоки атомных электростанций.

В правительстве Молдовы сообщили, что падение напряжения в стране произошло из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины в субботу утром. Именно это и привело к аварийному отключению электроэнергетической системы.

Национальный центр управления кризисами в Молдове сначала сообщил, что отключение связано с погодными условиями. Однако позже удалил это сообщение.

Свет начал появляться после 13:00

Неполадки в обеих странах обещали ликвидировать за несколько часов. И действительно после 13:00 свет начал появляться и в Украине, и в Молдове.

На 14:00 в Минэнерго Молдовы сообщили, что на юге страны переподключили все линии электропередачи 110 кВ, возобновили работу подстанций 110 кВ и фидеров 10 кВ.

"В Кишиневе частично восстановили энергоснабжение потребителей. В северных и северо-западных районах Молдовы также полностью восстановлена работа всех линий 110 кВ", – сообщил министр энергетики страны Дорин Жунгиету.

На этот же час в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях было восстановлено энергоснабжение для критической инфраструктуры.

"Следующим этапом будет происходить постепенное подключение бытовых потребителей. В Харьковской, Житомирской и Одесской областях уже возвращают свет людям", – отметил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Около 15:00 стало известно, что в Киеве возобновляется работа метро.

Погода или диверсия – вопрос пока открытый

В чем именно изначальная причина возникновения "технологических проблем", которые вызвали отключение генерации и невозможность передачи электроэнергии по сети, пока окончательно не выяснили. По крайней мере, по состоянию на 16:30 такая информация не была обнародована.

Источники РБК-Украина сообщили, что вопрос до сих пор проясняется. "На данный момент можно сказать, что отключилось несколько серьезных линий. Автоматикой разгрузились ряд блоков АЭС, что логично в условиях снижения нагрузки в системе", – сказал собеседник.

Среди версий несколько источников издания назвали погодные условия и аварию, вероятно в Молдове. Не исключено, что на территории Приднестровья.

Нельзя исключать и возможность диверсии. "Сейчас пока непонятна причина отключения линий – погода или диверсия (в результате которой произошла авария – ред.)", – сказал собеседник, который имеет глубокое погружение в тему.

Такую версию не исключает и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Не исключаю диверсию России в Молдове. Мы с ней синхронизированы. Из-за сбоев там на линии 400 кВ, реактивная мощность вызвала отключение автоматики и разгрузки блоков АЭС", – отметил он.

Вместе с тем в Минцифры опровергли вероятность кибератаки. "Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой", – сообщили там.

Бывший глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уточнил, что подобные случаи были и раньше.

"Нет, это не национальный блэкаут вроде ноября 2022 года. Но серьезная каскадная системная авария с погашением части потребителей. Судя по сообщению, она могла быть связана среди прочего с отключением ЛЭП 400 кВ между Молдовой и Румынией - наши все энергосистемы тесно взаимосвязаны", – заявил Кудрицкий.

Одновременное отключение нескольких линий в Украине было еще в 2023 году. "Такое бывает редко. В 2023 году было, например. Тоже быстро встали. Плюс энергосистема ослаблена после обстрелов, не все в работе", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

В Минэнерго ожидают, что электроснабжение вернется в течение ближайших часов. В разных регионах временные рамки возвращения света могут отличаться, поскольку постепенная нагрузка блоков атомных электростанций до номинальной мощности требует времени.

