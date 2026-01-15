RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве объявили тревогу из-за угрозы ударных беспилотников

Фото: в Киеве объявили тревогу из-за угрозы дронов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Киеве вечером четверга, 15 января, объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление КГГА в Telegram.

"Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в заявлении.

В Воздушных силах сообщили о вражеских дронах, которые двигались через Черниговскую область в Киевскую область. Сейчас они из Киевской области направляются в направлении столицы.

Карта воздушных тревог по состоянию на сейчас имеет вид:

 

Обстрелы Киева

Сегодня утром 15 января россияне атаковали Киев дронами. Так, во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.

Вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

В ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев атаковали баллистическими ракетами - в Киеве раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова подвергся ракетному обстрелу.

После обстрела в Киеве были введены аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки россиян.

Напомним, вчера, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Отметим, 14 января премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что при отсутствии новых ударов РФ по энергетике отключений света в столице станет меньше, а ситуация может начать улучшаться уже с вечера 15 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна в УкраинеВоздушная тревогаДрони