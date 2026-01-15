UA

У Києві оголосили тривогу через загрозу ударних безпілотників

Фото: у Києві оголосили тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У Києві ввечері четверга, 15 січня, оголошено повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву КМДА в Telegram.

"Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у заяві.

У Повітряних силах повідомили про ворожі дрони, які рухались через Чернігівщину у Київську область. Наразі вони з Київщини прямують у напрямку столиці.

Карта повітряних тривог станом на зараз має вигляд:

Обстріли Києва

Сьогодні зранку 15 січня росіяни атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

В ніч на 13 січня російські війська запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Після обстрілу у Києві було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки росіян.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Зазначимо, 14 січня прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що за відсутності нових ударів РФ по енергетиці відключень світла у столиці стане менше, а ситуація може почати покращуватися вже з вечора 15 січня.

