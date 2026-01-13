Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки

Российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 января противник атаковал 18 баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, ВОТ Крыма, а также семью ракетами "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей РФ", - отметили в Воздушных силах.

Также сообщается, что враг применил 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, около 200 из них - "Шахеды".

Отмечается, что удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 247 целей:

2 баллистические ракеты "Искандер-М",

5 крылатых ракет "Искандер-К"

240 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.