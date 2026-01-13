ua en ru
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки

Вторник 13 января 2026 09:49
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки Фото: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 13 января противник атаковал 18 баллистическими ракетами "Искандер-М" и зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей РФ, ВОТ Крыма, а также семью ракетами "Искандер-К" из Курской и Белгородской областей РФ", - отметили в Воздушных силах.

Также сообщается, что враг применил 293 ударных дрона типа Shahed, "Гербера" и а также беспилотники других типов, около 200 из них - "Шахеды".

Отмечается, что удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 247 целей:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М",
  • 5 крылатых ракет "Искандер-К"
  • 240 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БпЛА на 24 локациях.

Массированный обстрел 13 января

В ночь на сегодня российские войска совершили очередную масштабную атаку на Киев и ряд других регионов Украины, применяя ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Около двух часов ночи по столице был нанесен удар баллистическими ракетами - в городе раздавались взрывы. Под утро Киев снова оказался под ракетной атакой.

Под обстрелами этой ночью также находились Харьков, Одесса, Житомирская область и Кривой Рог. Уже есть информация о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

