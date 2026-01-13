ua en ru
Россия запускала по Украине крылатые ракеты, летят дроны: в Киеве раздаются взрывы

Вторник 13 января 2026 07:37
Россия запускала по Украине крылатые ракеты, летят дроны: в Киеве раздаются взрывы Фото: в столе уже были слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация утром, 13 января, запустила по Украине крылатые ракеты. Уже несколько ракет фиксируются в воздушном пространстве нашей страны, а в столице на фоне атаки дронов работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, в 07:18 была зафиксирована скоростная цель, которая летела над Сумской областью. Затем было зафиксировано еще несколько ракет, а через несколько минут стало известно, что они в Сумской и Полтавской областях.

Затем в Воздушных силах ВСУ написали, что минимум три крылатые ракеты направляются в направлении Киевской области. В то же время в регионе фиксируют ударные дроны, а в Киеве работает ПВО и раздаются взрывы.

Сейчас фиксация ракет продолжается.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:37 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Массированный обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 13 января в Украине и ряде областей трижды объявляли тревогу (если не считать один ложный сигнал, который был четвертым).

Первые две тревоги были связаны с атакой баллистикой. Первый раз ракеты прилетели по пригороду Харькова, в результате чего был поврежден терминал "Новой почты" и были другие последствия. Второй раз - ракеты летели уже на Киев, из-за чего в столице были взрывы и возникли перебои со светом в момент атаки.

Также ближе к утру была объявлена третья тревога. Причиной сигналастала угроза дронов и баллистики. Непосредственно утром над Украиной было зафиксировано несколько десятков дронов.

