В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в столице прогремели взрывы

Вторник 13 января 2026 01:10
UA EN RU
В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в столице прогремели взрывы Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 13 января в Киеве и ряде областей уже второй раз объявили тревогу. Причина сигнала снова стала баллистика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Повторно угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы тревоги, направляйтесь в укрытия", - говорится в сообщении в 01:07.

Параллельно в Воздушных силах ВСУ уточнили, что угроза баллистики с северо-восточного направления. После этого были зафиксированы скоростные цели через Черниговскую область курсом на Киевскую область.

Обновлено в 01:11

В Киеве прогремели взрывы. Начальник КМВА Тимур Ткаченко подтвердил, что враг атакует столицу баллистикой.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:10 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Ровенской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областях.

В Киеве второй раз за ночь объявили тревогу: в столице прогремели взрывы

Обстрел Украины

Напомним, что около часа назад в Киеве также объявляли тревогу. Причиной сигнала тоже стала угроза применения баллистического вооружения.

Однако позже оказалось, что под ударом РФ оказался пригород Харькова. Именно туда враг направил свои ракеты, был пожар, а также в области фиксировали ударные дроны россиян.

