В Києві продовжили локдаун, а Зеленський позбавив громадянства трьох українців: новини за 14 квітня

В Києві продовжили посилений локдаун, президент Володимир Зеленський позбавив громадянства трьох українців, НАТО починає процес виведення військ з Афганістану. Детальніше про те, що сталося в середу, 14 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Росія стягла до українського кордону понад 100 тисяч військових, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. За його словами, Росія розмістила поблизу України понад 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Як наголосив Таран, північно-східний напрямок досі залишається загрозливим, оскільки Росія продовжує переміщувати туди свої підрозділи з інших регіонів. Також Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму.

Секретар Радбезу Росії заявив про "можливість терактів" у Криму зі сторони України

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев провів у Севастополі нараду щодо забезпечення національної безпеки в окупованому РФ Криму. Він заявив про нібито загрозу терактів з боку України, ЄС і НАТО.

За його словами, на півострові "зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці". Патрушев заявив, що серед основних причин цих загроз - "деструктивна діяльність США, контрольованих ними блоку НАТО, ряду держав Євросоюзу, України, спрямована на дискредитацію внутрішньої і зовнішньої політики Російської Федерації, нанесення шкоди її авторитету та міжнародного іміджу, поширенні екстремістської і націоналістичної ідеології".

У Києві продовжили посилений локдаун до 30 квітня

Місцева влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня. Ситуація з коронавірусом в місті складна. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

"У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше", - підкреслив Кличко.

Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди. Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.

"Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник. За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.

Уряд посилив вимоги при наданні житлових субсидій: що зміниться

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Рішення ухвалене на позачерговому засіданні 14 квітня 2021 року.

НАТО починає процес виведення військ з Афганістану

Країни-учасниці НАТО ухвалили рішення про початок виведення військ з Афганістану. Такий крок члени альянсу роблять слідом за Сполученими Штатами.

Очікується, що 7 тисяч військовослужбовців НАТО будуть виведені з Афганістану разом з військами США в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочений до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Отруєння ліцеїсток під Києвом: розкрита справжня причина резонансної трагедії

З'ясувалися справжні причини гучного трагічного інциденту в Боярці, де дві учениці 7 класу ліцею наковталися таблеток, в результаті чого одна дівчинка померла, а друга потрапила до реанімації. Тоді підліток пояснила, що зважилася з подружкою на цей крок через небезпечний челлендж в соцмережі, але це виявилося неправдою.

За фактом події в ліцеї Боярки було проведено службове розслідування. Результати комісії показали, що "не існує ніякого "міфічного челенджу з груп смерті в соціальних мережах", який нібито спричинив трагедію.

Виступали за команди "Л/ДНР": УАФ назавжди заборонила грати 26 українським футболістам

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно заборонив грати 26 українським футболістам. Вони виступали у складі збірних команд так званих "ЛНР" та "ДНР".

Так, "за поведінку, яка шкодить репутації футболу" Асоціація "довічно" заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Названі імена гравців, які потрапили під санкції.

Зливи, сніг і мерзенний холод: які області України накриє лютою негодою

Погода в Україні сильно зіпсується у четвер, 15 квітня. Синоптики прогнозують, що країну затягне дощами, а в західних областях - мерзенний холод, а місцями навіть сніг.

Актуальним прогнозом з нами поділилися синоптики Українського гідрометцентру.