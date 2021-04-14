Зливи, сніг і мерзенний холод: які області України накриє лютою негодою

Погода в Україні сильно зіпсується у четвер, 15 квітня. Синоптики прогнозують, що країну затягне дощами, а в західних областях - мерзенний холод, а місцями навіть сніг.

Актуальним прогнозом з нами поділилися синоптики Українського гідрометцентру.

Сильні дощі завтра будуть абсолютно по всій країні, а у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях з мокрим снігом. Температура в країні вдень буде в межах +12+17 градусів, вночі +6+9. В Одеській області вдень прохолодніше - від +10 до +12.

А от у західному регіоні дуже холодно 15-го квітня. Вдень +4+9, а вночі від +1 до +5 градусів.

У Києві завтра +12+14 градусів, а вночі +6+8 тепла, сильний дощ.

Погода в Україні 15 квітня (meteo.gov.ua)

Дощова погода, за прогнозами, протримається до 17 квітня, а в неділю, 18-го числа, очікується прояснення.