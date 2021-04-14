Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій
Президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства України трьох осіб. Двоє з них опинилися під санкціями РНБО за причетність до контрабанди.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Офісі президента.
"Рішення ухвалене. Далі документи пішли на РНБО, МЗС, Міграційну службу", - уточнив співрозмовник.
За його словами, мова йде про Вадима Альперіна, Араіка Амірханяна та Олександра Єрімічука.
Як уточнив співрозмовник, позбавлення українського громадянства пов'язане з наявністю у цих трьох осіб громадянства інших держав: в Альперіна - ізраїльського, в Амірханяна - вірменського, в Єрімічука - румунського.
Нагадаємо, що 2 квітня РНБО ввела санкції проти Альперіна і Єрімічука. Зеленський зазначив, що ці особи входять в "топ-10 української контрабанди".
Водночас Амірханян офіційно в списку санкцій не значиться, проте, за словами співрозмовника в ОП, він також причетний до контрабандної діяльності і через це потрапив у поле зору СБУ.
Зазначимо, це був перший випадок, коли РНБО ввела персональні санкції за причетність до контрабанди.
У санкційний список потрапили 10 осіб, яких глава держави назвав "топ-10 контрабандистів". Секретар РНБО пізніше опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.
Як писало РБК-Україна, Зеленський планує продовжити боротьбу з контрабандою. Це питання буде на порядку завтрашнього засідання РНБО.