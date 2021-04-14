Росія може напасти на Україну з боку Криму, - Міноборони

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму. На його думку, Росія піде на такий крок, щоб забезпечити водопостачання півострова.

Про це Таран заявив, виступаючи у підкомітеті Європарламенту по обороні .

За його словами, дії Росії також представляють загрозу для країн Східної Європи, особливо через збільшення чисельності військ в Калінінграді.

Міністр підкреслив, що Росія направила в Крим 42 тисячі військовослужбовців і 110 тисяч - вздовж північно-східного кордону України. Тому в цьому році можна очікувати військової провокації з боку російської сторони.

"Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. На наш погляд, Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом", - заявив він.

Міністр оборони також додав, що Росія готує Крим для потенційного зберігання ядерної зброї.