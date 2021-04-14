Росія може напасти на Україну з боку Криму, - Міноборони
Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму. На його думку, Росія піде на такий крок, щоб забезпечити водопостачання півострова.
За його словами, дії Росії також представляють загрозу для країн Східної Європи, особливо через збільшення чисельності військ в Калінінграді.
Міністр підкреслив, що Росія направила в Крим 42 тисячі військовослужбовців і 110 тисяч - вздовж північно-східного кордону України. Тому в цьому році можна очікувати військової провокації з боку російської сторони.
"Ми розглядаємо ці дії як реальну загрозу нашій національній безпеці. На наш погляд, Росія готує наступальні дії, і Крим стає можливим фронтом", - заявив він.
Міністр оборони також додав, що Росія готує Крим для потенційного зберігання ядерної зброї.
Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що Росія накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках.
Крім того, президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна готова до вторгнення Росії, якщо воно відбудеться.
"Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожен день. Вони (керівництво Росії - ред.) готові, але ми готові, оскільки знаходимося на своїй землі і на своїй території", - заявив президент.