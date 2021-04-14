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Уряд посилив вимоги при наданні житлових субсидій: що зміниться

Новость на русском → Україна, Середа 14 квітня 2021 18:01
Уряд посилив вимоги при наданні житлових субсидій: що зміниться Фото: Кабмін Шмигаля погіршив умови для отримання субсидій (прес-служба КМУ)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою посилив вимоги при наданні житлових субсидій. Рішення ухвалене на позачерговому засіданні 14 квітня 2021 року

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Так, документом встановлюється, що:

  • - під час призначення субсидій будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо;
  • - припиняється діяльність та повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається;
  • - посилюються вимоги під час призначення субсидій у частині здійснення одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, здійснення операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови Кабінету міністрів про зміну порядку надання житлових субсидій населенню. Документом передбачається подача заяв і декларацій в травні 2021 року.

Крім того, Міністерство соціальної політики України розрахує субсидії на наступний опалювальний сезон після введення для постачальників газу населенню обов'язкового "річного продукту".

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