Росія стягла до українського кордону понад 100 тисяч військових, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону . За його словами, Росія розмістила поблизу України понад 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Про це йшлося на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони.

Міністр додав, що росіяни посилюють свої бойові підрозділи у Західному та Південному військових округах та розгортають там передове оперативне командування.

"Експедиційне розгортання і загальна потужність російських військ, що наразі сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців ", - сказав він.

Як наголосив Таран, північно-східний напрямок досі залишається загрозливим, оскільки Росія продовжує переміщувати туди свої підрозділи з інших регіонів.

Нагадаємо, до цього Таран попередив про загрозу нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму. Міністр розповів у Європарламенті, що Росія перекинула в Крим 42 тисячі військовослужбовців.

До цього в МЗС України заявляли, що Росія накопичує війська біля українського кордону на трьох напрямках.