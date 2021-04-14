Росія стягла до українського кордону понад 100 тисяч військових, - Таран
Міністр оборони України Андрій Таран розповів, що Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. За його словами, Росія розмістила поблизу України понад 100 тисяч своїх військовослужбовців.
Про це йшлося на засіданні підкомітету Європарламенту з питань безпеки й оборони.
Як наголосив Таран, північно-східний напрямок досі залишається загрозливим, оскільки Росія продовжує переміщувати туди свої підрозділи з інших регіонів.
"Експедиційне розгортання і загальна потужність російських військ, що наразі сконцентровані вздовж українського кордону, сягає 56 тактичних груп батальйонного рівня зі 110 тисячами військовослужбовців", - сказав він.
Міністр додав, що росіяни посилюють свої бойові підрозділи у Західному та Південному військових округах та розгортають там передове оперативне командування.
Нагадаємо, до цього Таран попередив про загрозу нападу Росії на Україну з боку окупованого Криму. Міністр розповів у Європарламенті, що Росія перекинула в Крим 42 тисячі військовослужбовців.
До цього в МЗС України заявляли, що Росія накопичує війська біля українського кордону на трьох напрямках.