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Виступали за команди "Л/ДНР": УАФ назавжди заборонила грати 26 українським футболістам

Новость на русском → Середа 14 квітня 2021 16:22
Виступали за команди "Л/ДНР": УАФ назавжди заборонила грати 26 українським футболістам Фото: УАФ заборонила грати 26 футболістам (wikimedia by Artemka)
Автор: Инна Собора

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно заборонив грати 26 українським футболістам. Вони виступали у складі збірних команд так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомили в прес-службі УАФ.

Так, "за поведінку, яка шкодить репутації футболу" Асоціація "довічно" заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Серед гравців, які потрапили під санкції:

  • Гарненко С. А,
  • Федотов Є. О.,
  • Пархоменко А. О.,
  • Охмат Є. І.,
  • Томазов С. С.,
  • Махно Я. М.,
  • Лагода А. О.,
  • Бессалов А. Л.,
  • Фролов В. В.,
  • Асьмаєв С. В.,
  • Бєлавін М. Є.,
  • Жарий С. С.,
  • Ткачєв А. С.,
  • Рябчинський В. С.,
  • Варванін О. О.,
  • Майборода О. О.,
  • Коновалов Р. В.,
  • Яковленко О. В.,
  • Єрьомін О. В.,
  • Циндрик С. О.,
  • Рудницький І. В.,
  • Бєбєнін В. М.,
  • Дрига С. С.,
  • Наумов Є. С.,
  • Захаров М. О.,
  • Зубахін І. О.

Футболісти можуть оскаржити дане рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.

Раніше стало відомо, що контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів.

Нагадаємо, в 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали у складі так званої "збірної ДНР".

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