Виступали за команди "Л/ДНР": УАФ назавжди заборонила грати 26 українським футболістам
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу довічно заборонив грати 26 українським футболістам. Вони виступали у складі збірних команд так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомили в прес-службі УАФ.
Так, "за поведінку, яка шкодить репутації футболу" Асоціація "довічно" заборонила низці футболістів здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну). Серед гравців, які потрапили під санкції:
- Гарненко С. А,
- Федотов Є. О.,
- Пархоменко А. О.,
- Охмат Є. І.,
- Томазов С. С.,
- Махно Я. М.,
- Лагода А. О.,
- Бессалов А. Л.,
- Фролов В. В.,
- Асьмаєв С. В.,
- Бєлавін М. Є.,
- Жарий С. С.,
- Ткачєв А. С.,
- Рябчинський В. С.,
- Варванін О. О.,
- Майборода О. О.,
- Коновалов Р. В.,
- Яковленко О. В.,
- Єрьомін О. В.,
- Циндрик С. О.,
- Рудницький І. В.,
- Бєбєнін В. М.,
- Дрига С. С.,
- Наумов Є. С.,
- Захаров М. О.,
- Зубахін І. О.
Футболісти можуть оскаржити дане рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше 10 днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.
Раніше стало відомо, що контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) відкрив справу проти низки українських футболістів.
Нагадаємо, в 2017 році Контрольно-дисциплінарний комітет довічно дискваліфікував 18 футболістів, що грали у складі так званої "збірної ДНР".