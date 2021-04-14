ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАТО починає процес виведення військ з Афганістану

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 квітня 2021 22:06
НАТО починає процес виведення військ з Афганістану Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Країни-учасниці НАТО ухвалили рішення про початок виведення військ з Афганістану. Такий крок члени альянсу роблять слідом за Сполученими Штатами.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa з посиланням на власні джерела.

"Союзники погодилися згорнути свою місію в Афганістані після рішення США про виведення військ", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що 7 тисяч військовослужбовців НАТО будуть виведені з Афганістану разом з військами США в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочений до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Такий план раніше викликав побоювання, що терористи з "Талібану" можуть відновити свій контроль над більшою частиною Афганістану. Це, в свою чергу, дасть "Аль-Каїді" шанс відродитися.

Оновлено.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг офіційно підтвердив виведення військ союзників з Афганістану вслід за США. Виведення військ НАТО з Афганістану почнуть 1 травня.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Афганістан, це знаменує нову главу наших відносин", - написав Столтенберг в Twitter.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Крім того, Стотенберг заявляв, що рішення НАТО щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну в притулок для терористів.

"Ми можемо залишитися і продовжувати військову участь. Або ж можемо покинути Афганістан і ризикнути, що країна знову стане притулком для терористів. Простого вибору немає", - заявив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі НАТО Афганистан військові
NEWS
Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій
Зеленський позбавив громадянства трьох українців. Двоє в списку санкцій
DAILY
Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тест для митниці. Чи допоможуть санкції РНБО у боротьбі з контрабандою