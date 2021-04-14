НАТО починає процес виведення військ з Афганістану

Країни-учасниці НАТО ухвалили рішення про початок виведення військ з Афганістану. Такий крок члени альянсу роблять слідом за Сполученими Штатами.

Про це повідомляє німецьке агентство dpa з посиланням на власні джерела.

"Союзники погодилися згорнути свою місію в Афганістані після рішення США про виведення військ", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що 7 тисяч військовослужбовців НАТО будуть виведені з Афганістану разом з військами США в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочений до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Такий план раніше викликав побоювання, що терористи з "Талібану" можуть відновити свій контроль над більшою частиною Афганістану. Це, в свою чергу, дасть "Аль-Каїді" шанс відродитися.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг офіційно підтвердив виведення військ союзників з Афганістану вслід за США. Виведення військ НАТО з Афганістану почнуть 1 травня.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Афганістан, це знаменує нову главу наших відносин", - написав Столтенберг в Twitter.